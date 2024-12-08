Втрати України на війні: Зеленський, Трамп та іноземні ЗМІ називають різні дані

Зеленський каже про 43 тисячі військових Трамп говорить про 400 тисяч

На початку 2024 року, у лютому президент України Володимир Зеленський розкрив втрати України. Тоді він зазначив, що від початку повномасштабної війни РФ загинула 31 тисяча українських воїнів.

Іноземні ЗМІ у своїх матеріалах оприлюднювали інші дані, зокрема, вони згадували оцінку США, яка була озвучена влітку 2023 року, відповідно до якої українські втрати від 24 лютого 2022 року попередньо становлять близько 70 тисяч убитими та 100-120 тисяч − пораненими.

У грудні, Зеленський розповів, що Україна втратила 43 тисячі військових, проте Трамп озвучив зовсім іншу цифру.

Що відомо про кількість загиблих українських військових – читайте у матеріалі від ТСН.Ua.

Які дані про загиблих військових були у лютому

Після озвучення Зеленським що від початку повномасштабної війни РФ загинула 31 тисяча українських воїнів, низка західних ЗМІ поширювала свої дані щодо загиблих військових.

"Підрахунок пана Зеленського не вдалося перевірити незалежно. Це різко відрізняється від оцінок офіційних осіб США, які минулого літа оцінювали втрати набагато вищими, кажучи, що було вбито близько 70 000 українців і від 100 000 до 120 000 було поранено. Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, були приблизно вдвічі більші", – зазначило видання NYT.

"В середині лютого Міністерство оборони США оцінювало кількість убитих і поранених російських військових у 315 тисяч осіб", – пише відоме німецьке видання Spiegel.

"Делікатне питання"

Наприкінці липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian зазначав, що втрати Росії втричі більші ніж Україні, а на окремих напрямках фронту "навіть більше". Щодо України Сирський не назвав конкретних цифр, пояснивши, що втрати є "делікатним питанням у суспільстві" і це тема, яку Москва може використати.

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть. Ми не досягаємо цілей будь-якою ціною, аби кинути своїх людей на марні напади. Іноді доводилося переходити на "вигідніші позиції", – наголосив головнокомандувач.

Військовий, колишній монах Арістарх московського патріархату, громадський активіст розповідав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній, що на одного військового Збройних сил України на війні гине десять росіян.

“З того, що я бачу на моєму напрямку, якщо брати по безповоротних, то це десь в середньому один до десяти. Буває більше. На одного нашого — не менше 10 росіян”, – розповів військовий.

Дані про загиблих воїнів у листопаді

На початку вересня Wall Street Journal опублікувало приблизну кількість загиблих українських військових на війні. Згідно з конфіденційною оцінкою України, зробленою цього року, кількість загиблих українських військових становить 80 тисяч, а поранених – 400 тисяч, пише WSJ із посиланням на поінформовані джерела.

Щоб підрахувати втрати України від початку повномасштабного вторгнення Росії, іноземні журналісти збирали дані про загибель у боях із початків або опублікованих звітів розвідувальних служб, посадових осіб з галузі оборони, дослідників і даних розвідки з відкритих джерел.

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Звіти важко перевірити незалежно, зокрема, військові, які зникли безвісти та вважаються загиблими, не завжди фіксуються в даних.

Так, за підрахунками видання The Economist на війні ймовірно загинули не менше 60-100 тисяч українських військових. Можливо, ще 400 тисяч бійців отримали надто серйозні поранення, щоб продовжувати участь у бойових діях. До цих цифр не входять загиблі серед цивільного населення, про які вкрай мало даних. Вважається, що загинули багато десятків тисяч мирних жителів.

Дані вебсайту ualosses свідчать про те, що від 2022 року загинули щонайменше 60,4 тисячі українських солдатів.

У статті The New York Times, із посиланням на представників американської адміністрації, йшлося про те, що втрати серед ЗСУ ймовірно сягають 57 тисяч людей, що становить половину втрат Росії, однак це суттєві втрати для меншої за чисельністю країни.

Яку цифру озвучив Зеленський

У неділю, 8 грудня президент Зеленський оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни. У своїй соцмережі він зазначив, що Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", – заявив Зеленський.

Зокрема, нещодавно Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News заявив, що кількість загиблих українців сягає менш як 80 тисяч людей.

"Я не можу поділитися цифрами. Дехто нещодавно, здається в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Я хочу сказати, що ні – менше. Набагато менше. Набагато", – підкреслив очільник держави.

Зокрема, він зауважив, що точно невідомо, скільки загинуло українців на окупованих територіях.

"В більшості своїй це – цивільне населення. Під час окупації там були і цивільні і військові і правоохоронці. Скільки їх загинуло, закатовано в полоні – ми не знаємо. Я говорю лише про фіксацію військових, які на нашій території, що контролюються нами", – підсумував Зеленський.

Трамп про втрати України на війні

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила близько 400 тисяч військових на війні. РФ втратила – 600 тисяч воїнів.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що слід негайно припинити вогонь та почати переговори. На його думку, Україна безглуздо втратила 400 тисяч солдатів і набагато більше за мирних жителів.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає", – написав він.

Втрати росіян у війні

Щодня ЗСУ ліквідовують росіян на полі бою.

У червні Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що загальна кількість російських втрат (убитими та пораненими) від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року, ймовірно, сягнула 500 тисяч осіб.

У листопадовому звіті видання Wall Street Journal йшлося, що на війні загинули до 200 тисяч російських військових. За останніми оцінками The Economist, опублікованими в липні, станом на кінець червня загинули 106-140 тис. російських бійців.

У Міноборони України повідомили, що листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

Нещодавно Зеленський заявив, що російські втрати перевищують 750 тисяч людей, а це: 198 тисяч убитих росіян та понад 550 тисяч поранених.

"Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного", – зауважив Глава держави.

За даними Генштабу загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 8 грудня склали 753,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що РФ відновила наступальні операції, спрямовані на захоплення міста Покровськ у Донецькій області. Ворог не відмовився від своєї мети, та продовжить жертвувати технікою та живою силою заради захоплення Покровська до 2025 року.

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