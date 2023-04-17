Втрати України у війні: Резніков перепросив за неоднозначне порівняння

Міністр оборони вибачився за свої слова про те, що втрати Україні у війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

Міністр оборони Олексій Резніков перепросив за свої слова про те, що втрати України у війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

Про це написав у Twitter.

"Щиро перепрошую перед усіма в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв'ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке ховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів", – зауважив він.

Міністр висловив подяку союзникам у Туреччині за їхню "незмінну підтримку і тверду позицію щодо Криму від початку російського вторгнення".

Нагадаємо, Резніков зробив неоднозначну заяву. Він сказав, що українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині , – сказав він.

За даними американської розвідки, під час боїв в Україні загинуло удвічі більше російських солдат, ніж українських.

Зазначимо, 6 лютого 2023 року потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 бала сколихнули південно-східну Туреччину та північну Сирію. Загалом загинуло майже 57 тисяч людей, мільйони мешканців залишилися без домівок.

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