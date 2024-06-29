Втрати в елітній бригаді російської армії під Вовчанськом прокоментували у ЗСУ

Десантно-штурмовий підрозділ окупаційної армії виводитимуть з боїв за Вовчанськ або ж будуть його доукомплектовувати.

Елітна російська 83-я окрема десантно-штурмова бригада зазнала значних втрат в районі Вовчанська Харківської області та якийсь час не зможе вести активні бойові дії.

Таку інформацію підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни виводитимуть цей підрозділ з боїв за Вовчанськ або ж будуть його доукомплектовувати.

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"На деякий час вони [83-я десантно-штурмова бригада РФ] не будуть активно проводити бойові дії", - зазначив Волошин.

При цьому речник ОСУВ “Хортиця” припускає, що до Вовчанська російське командування буде перекидати більш боєздатні підрозділи з інших ділянок фронту.

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Нагадаємо, раніше у звіті американського Інституту вивчення війни проаналізували повідомлення про ймовірні втрати в елітній 83-ій бригаді російської армії під Вовчанськом.

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