Втрати військових КНДР на війні: скільки іноземних солдат полягло на полі бою

Північнокорейські війська не пристосовані до сучасних умов ведення війни, тому зазнають чималих втрат

Війська КНДР беруть участь у війні Росії проти України. За даними розвідки, йдеться про 11 тисяч військових, присутність на фронті яких офіційно не визнали ані Москва, ані Пхеньян.

Нещодавно північнокорейських військ привели у бойову готовність, ймовірно їх перекидатимуть на підмогу росіянам у гарячих точках.

Попри це, ЗСУ активно ліквідовує ворогів на фронті, зокрема воїнів із Північної Кореї. В закордонних ЗМІ йдеться про те, що Корея вже зазнала "кілька сотень" втрат – як загиблих, так і поранених – у Курській області з моменту відправлення тисяч своїх військових до Росії у жовтні.

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Елітні війська

За даними західних аналітиків Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, відправить "найкращих" з елітного підрозділу високо тренованих і солдат, відомого як "Штурмовий корпус". Це стверджує генерал-лейтенант у відставці Чон Ін Бум, ветеран армії Південної Кореї.

Деякі з них є спецпризначенцями, подібними до американських Navy SEALs чи британських SAS. Інші – легка піхота і снайпери.

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За словами Чона, штурмовий корпус збройних сил Північної Кореї є "краще підготовленим, фізично витривалішим і мотивованішим, ніж звичайний північнокорейський солдат".

Майкл Медден, позаштатний науковий співробітник програми "38 North" у Центрі Стімсона у Вашингтоні, заявив, що це найбільше розгортання північнокорейських солдатів з часів В’єтнамської війни. Вони мають "певні психологічні прийоми", щоб витримати труднощі.

Втім, на війні ЗСУ використовують новітню зброю, зокрема дрони для ураження військових цілей противника та окупантів. Тому для військових КНДР такий спосіб ведення бою за новинку.

Цілком можливо, що північнокорейців вбиватимуть зброєю американського виробництва. Білий дім заявив, що ці війська є "дозволеною мішенню".

ГУР зазначає, що для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

Північнокорейські військові створюють незручності

Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась розповів, що Україна почала наступ на Курську область. За його словами, перекидання значних сил, як-от десантних дивізій, не принесло результатів для РФ, а втрати російських військ стали величезними.

Як розповів військовий, залучення військ КНДР до війни свідчать про проблеми Росії з мобілізаційним ресурсом.

Євген Карась розповів, що 10 тисяч військових КНДР зараз створюють незручності українським військовим на Курському напрямку. На думку військового їх використовуватимуть для того, аби забрати російських військових з інших напрямків.

Варто зазначити, військове командування РФ може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України. Втім, російський диктатор Володимир Путін ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання, заявив колишній заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Військовий зазначив, що не варто виключати того, що найближчим часом північнокорейські військові з'являться на інших ділянках фронту. Адже пріоритет Кремля – реалізація планів на східному фронті в Україні.

"Проблемні моменти"

Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, зазначив, що північнокорейські військові на Курщині ведуть наступ за тактикою часів Другої світової й тому зазнають таких втрат. Однак, фізична підготовка солдат доволі непогана, заявив він в ефірі "Radio NV".

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"Північнокорейці проводять наступальні дії не так, як це робить Росія. Росіяни використовують ще з часів Пригожина і "Вагнера" більш менш сучасну тактику атак невеликих груп... Це 3-5-7-9 осіб, які намагаються зайняти якусь позицію та рухатися далі. Північнокорейці наступають шеренгою. Вони наступають у лінію. Це прописано в бойових статутах Радянської армії часів Другої світової війни", – розповів експерт.

Гетьман наголосив, що зараз так не воюють і таку тактику не використовують. Адже вона призводить до великих втрат серед особового складу. Проте, за словами експерта, північнокорейці – фізично готові, вміють стріляти та уже збили кілька наших дронів зі стрілкової зброї.

Він припустив, що всередині окупаційних військ не дуже хороші взаємовідносини між північнокорейцями та росіянами.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що погана координація з росіянами обумовлена мовним барʼєром.

"Погана інтеграція і проблеми з комунікацією між російськими і північнокорейськими військами, ймовірно, продовжуватимуть генерувати напруженість під час проведення російських воєнних операцій у Курській області в найближчому майбутньому", – йдеться у звіті.

Перші втрати

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомляло, що станом на 14 грудня орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів становлять близько 200 військовослужбовців.

У відомстві розповіли, що РФ застосовує солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема – у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС Росії.

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Згодом у ГУР МО повідомили, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Також у районі села Куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти. Через значні втрати штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині.

Держдепартамент США підтвердив, що серед солдатів КНДР у Курській області є жертви, зокрема, що американська сторона обізнана про те, що частину північнокорейських військових було вбито на полі бою в Курській області.

У своєму вечірньому зверненні 16 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати північнокорейців у Курській області.

Наразі Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені корейці.

"На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", – наголосив президент.

Про втрати серед військ КНДР на Курщині говорили й в Пентагоні. Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер зазначив, що є дані, які вказують на втрати серед північнокорейських військових – як убитими, так і пораненими. Однак, наразі США не мають точних відомостей про кількість загиблих чи поранених з боку Північної Кореї.

Як повідомляє видання Forbes за один бій північнокорейські військові могли втратити 4% своєї кількості на території Курської області.

"Атакуючи трьома хвилями через відкриті поля біля села Плехове в суботу, північнокорейська піхота змогла витіснити 100 українських військових, які утримували село. У штурмі, ймовірно, брали участь понад 500 солдатів КНДР з 92 та 94 окремих бригад спеціальних операцій Північної Кореї. Втрати військових КНДР можуть становити до половини всіх солдатів, які брали участь в атаці", – зазначили у Forbes.

Великі втрати іноземних військових зумовлені тим, що вони пішли в атаку серед білого дня – пішки, маршируючи по мінах під "пильним оком" українських безпілотників.

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Раніше, воїни восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували "гарячий прийом" північнокорейським військам у Курський області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.

Північнокорейські військові у Курській лікарні

Росіяни кидають в бій військових КНДР на Курщині без бронетехніки, через це у них значні втрати. Про це повідомив ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Тактика дій наступна: кндрівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно", – зазначив Коваленко.

Також він зазначив, що значна частина військових КНДР загинула під час спроб вибити бійців Сил оборони України із зайнятих позицій у Курській області

Доказом загибелі значної частини північнокорейських військових на болі бою є фотографії з наслідками російських штурмів на Курському напрямку, де видно кілька десятків тіл та розбиту техніку.

Фото загиблих солдатів РФ на Курщині / Фото: "Схеми"

Як зауважив Андрій Коваленко у загиблих бійців КНДР перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БпЛА. Такий факт може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті.

Варто зауважити, що поранених бійців КНДР направляють до лікарні у Курську. За інформацію Telegram-каналу "russia no context", нині їх там понад 100.

У Мережі з’явилися відео поранених військових КНДР з лікарні Курська

Для них передбачено окреме харчування, а на розміщення виділено окремий поверх.

Нагадаємо, Росія планує передати передасть КНДР літаки в обмін на солдатів.

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