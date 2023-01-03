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"Втрати ворога біля Бахмута щодня вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених" – офіцер ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1664
Час на прочитання
2 хв
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"Втрати ворога біля Бахмута щодня вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених" – офіцер ЗСУ

скриншот з відео

Росіяни кидають на Бахмут усі боєздатні сили.

Втрати російської армії на Бахмутському напрямку кожного дня вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених, там тривають запеклі бої.  

Про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"День за днем ситуація на Бахмутському напрямку не змінюється, тривають важкі бої. Битва за Бахмут триває від середини літа, весь цей час ворог намагається чи то оточити місто, чи то взяти його штурмом, але по факту успіхів не має. Ворог кидає сюди великі сили, напевне все боєздатне, що зараз у нього є, що ще залишилося", - розповів він.

За його словами, Сили оборони України, які перебувають на Бахмутському напрямку, стійко тримають визначені рубежі.

Іллєнко також зазначив, що Бахмут – під українським контролем. На околицях та флангах частково тривають бої. 

"Але мова і близько не йде про оточення, або захоплення Бахмута ворогом. Втрати ворога вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених за день, навіть для Росії це надто великі втрати", - резюмував офіцер.

Бої за Бахмут 

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вигадав, чому його найманцям не вдається захопити Бахмут у Донецькій області, за його словами, окупантам бракує броньованої техніки та боєприпасів. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що складно робити прогноз щодо можливостей наступальних операцій ворога в районі Бахмута. Окупаційна армія має достатньо живої сили для продовження атак.

У Бахмуті 2 січня загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1664
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