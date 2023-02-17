"Втрати ворога можуть бути значно більші": у ЗСУ назвали причину

Втрати росіян у війни проти України можуть бути значно більшими, ніж в офіційних джерелах. Зокрема, через ставлення самих окупантів до своїх поранених.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За словами Дмитрашківського, також важко визначити точну кількість загиблих та поранених після влучання снаряду у скупчення живої сили ворога.

"Дані, які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас в полоні", - сказав він.

Крім того, речник підтвердив інформацію про великі втрати росіян на напрямках Вугледара і Бахмута. На його думку, втрати росіян збільшуються, бо вони наступають великими силами.

"На цей час ворог має деяку кількість особового складу, який може наносити ураження, атакувати, але їх там не так багато. Вони можуть єдине що робити, — це вести турбуючий вогонь і тримати наші війська в тонусі, щоб мали розуміння, що перед ним ворог. Але повноцінної атаки, на мою думку, зараз не може бути на цих напрямках. Ворог поніс дійсно дуже великі втрати", - зазначив Дмитрашківський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програє цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи.

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