Втрати ворога на Бахмутському напрямку: у ЗСУ повідомили, скільки загиблих окупантів налічують щодня

Щоденні втрати ворога під Бахмутом налічують понад 50 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.

Актуальна ситуація під Бахмутом: що відомо

На Донецькому напрямку тривають запеклі бойові дії. Окупанти намагаються проводити наступальні дії.

За інформацією військових експертів там ворог намагається оточити сили оборони України, оминаючи їх із півдня від Бахмута.

ЗСУ контролюють всі основні логістичні траси, якими забезпечується матеріально-технічна основа українського контингенту в Бахмуті. А ПВК "Вагнер" змінила тактику і перейшла до активної оборони.

У суботу, 3 грудня, українські прикордонники в околицях Бахмута влучним пострілом із ПЗРК "приземлили" ворожий бомбардувальник Су-34.

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