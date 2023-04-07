Втрати ворога перевалили за 177 тисяч: за добу ліквідовано майже пів тисячі солдат РФ

Знищено ще чотири російські безпілотники.

Від 24 лютого 2022-го до 7 квітня 2023-го ЗСУ знищили 177 110 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 480 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу - близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 3633 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7016 (+3) од,

артилерійських систем - 2722 (+8) од,

РСЗВ - 533 (+1) од,

засоби ППО - 281 (+0) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2291 (+4),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5587 (+13) од,

спеціальна техніка - 304 (+2).

Нагадаємо, 7 квітня розпочалася 408 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ворожа армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

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