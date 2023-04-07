Втрати ворога перевалили за 177 тисяч: за добу ліквідовано майже пів тисячі солдат РФ

Знищено ще чотири російські безпілотники.
Від 24 лютого 2022-го до 7 квітня 2023-го ЗСУ знищили 177 110 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 480 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
- особового складу - близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 3633 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7016 (+3) од,
- артилерійських систем - 2722 (+8) од,
- РСЗВ - 533 (+1) од,
- засоби ППО - 281 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2291 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5587 (+13) од,
- спеціальна техніка - 304 (+2).
Нагадаємо, 7 квітня розпочалася 408 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ворожа армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за минулу добу відбито понад 40 атак противника.
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