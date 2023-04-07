Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати ворога перевалили за 177 тисяч: за добу ліквідовано майже пів тисячі солдат РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
552
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати ворога перевалили за 177 тисяч: за добу ліквідовано майже пів тисячі солдат РФ

Фото: Associated Press

Знищено ще чотири російські безпілотники.

Від 24 лютого 2022-го до 7 квітня 2023-го ЗСУ знищили 177 110 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 480 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу - близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків - 3633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7016 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2722 (+8) од,
  • РСЗВ - 533 (+1) од,
  • засоби ППО - 281 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2291 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5587 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 304 (+2).

Нагадаємо, 7 квітня розпочалася 408 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ворожа армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

Читайте також:

Гвардія наступу: новостворені підрозділи спростовують міфи про втрати під час штурмів

Гвардія наступу: новостворені підрозділи спростовують міфи про втрати під час штурмів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
552
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація