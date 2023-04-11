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Втрати ворога перевалили за 179 тисяч: за добу ліквідовано пів тисячі солдат РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати ворога перевалили за 179 тисяч: за добу ліквідовано пів тисячі солдат РФ

Фото: Associated Press

Знищено ще один ворожий вертоліт.

Від 24 лютого 2022-го до 11 квітня 2023-го ЗСУ знищили 179 320 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 500 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу - близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 3644 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 7038 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2765 (+15) од,
  • РСЗВ - 535 (+1) од,
  • засоби ППО - 282 (+0) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2332 (+9),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5620 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 316 (+5).

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили України настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ.

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Дата публікації
Перегляди
800
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