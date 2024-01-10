Втрати ворога від удару по Севастополю: в РФ заявили про загибель генерала і полковника

Зокрема, під час атаки було ліквідовано командира 3-го радіотехнічного полку, який окупанти у Криму називають своїми "очима та вухами".

Біля окупованого Севастополя внаслідок атаки по командному пункту з'єднання російських військ 4 січня загинули 12 загарбників. Серед них опинилися військовий у званні "генерал" та полковник Вадим Ісмагілов.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У повідомленні російського пабліка "Досье Шпиона" йдеться, що 4 січня о 17:18 було завдано удару по об'єкту окупантів на території Севастополя. Ціллю став захищений командний пункт 31 дивізії ППО Військово-космічних сил Росії (в/ч 03121).

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За даними телеграм-каналу, внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців ВКС РФ, ще дев’ятеро отримали поранення. Загалом під завалами опинилися понад 80 військовослужбовців дивізії.

"Серед списків загиблих фігурує один військовослужбовець у званні "генерал", проте його прізвище не вказується (це до чуток про загибель Герасимова, хоча я вважаю, що це лише чутки). Також підтверджено загибель командира 3-го радіотехнічного полку ВКС РФ. Внаслідок удару було знищено вузол зв'язку дивізії", – йдеться в заяві пабліка.

Загиблим командиром виявився полковник Вадим Ісмагілов – ветеран війни в Сирії, командир 3-го радіотехнічного полку 4-ої гвардійської армії ВПС та ППО. Про це свідчить допис на сторінці Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища. У повідомленні анонсується прощання в Челябінську з Ісмагіловим, який був випускником училища.

Вадим Ісмагілов – командир 3-го радіотехнічного полку 4-ої гвардійської армії ВПС та ППО

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Зауважимо, командир 31 дивізії ППО у Севастополі генерал-майор Павло Жилавий ще навесні 2023 року розповідав російським медіа, що "успішно вирішити поставлені командуванням завдання було б неможливо без радіотехнічного полку, яким командує полковник Вадим Ісмагілов".

"Образно кажучи, цей полк – очі та вуха нашого з’єднання. Його підрозділи виявляють цілі противника, ведуть їх, видають дані для зенітних ракетних полків нашої дивізії, сил ВКС та ППО Південного округу, сил ППО Чорноморського флоту та інших структур. Вони, можна сказати, першими вступають у бій із противником. І від них великою мірою залежить результат повітряного бою", – пояснював Жилавий.

Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму пролунали вибухи, після яких Міноборони РФ заявило про атаку на півострів з використанням авіаційних керованих ракет. Там традиційно стверджували про успішну роботу ППО. Однак у ЗСУ згодом повідомили, що 4 січня поблизу Севастополя українські війська уразили командний пункт з'єднання окупантів.

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