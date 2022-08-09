Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів, збили гелікоптер та три крилаті ракети

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 42,6 тисячі окупантів.
Так, станом на 9 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 42 640 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Про це 9 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.08 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1817 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од.
- артилерійських систем – 964 (+4) од.
- РСЗВ - 261 (+0) од.
- засоби ППО - 133 (+1) од.
- літаків – 223 (+0) од.
- гелікоптерів – 193 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3) од.
- крилаті ракети - 185 (+3)
- кораблі/катери - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од.
- спеціальна техніка - 87 (+1)
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 167-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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