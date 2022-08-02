Втрати ворога зростають: за добу ЗСУ знищили ще 140 окупантів та збили гелікоптер

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 41,1 тисячі окупантів.

Так, станом на 2 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 41 170 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Про це 2 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано

танків ‒ 1768 (+0) од.

бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3) од.

артилерійських систем – 936 (+4) од.

РСЗВ - 259 (+0) од.

засоби ППО - 117 (+0) од.

літаків – 223 (+0) од.

гелікоптерів – 191 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3) од.

крилаті ракети - 174 (+0)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од.

спеціальна техніка - 82 (+0)

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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