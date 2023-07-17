Втрат зазнають постійно: Гіркін поскаржився, що в армії РФ знову не вистачає людей

За словами Гіркіна, укомплектованість російських військ навіть на "спокійніших" напрямках знову не перевищує 70%.

Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що в армії РФ знову не вистачає людей.

Відео з Гіркіним з'явилося у Мережі.

"Навіть на другорядних напрямках укомплектованість наших (російських. — Ред.) військ знову не перевищує 70%. А там, де йдуть найбільш запеклі бої, вона значно нижча. Втрати наші війська несуть постійно, а потік підкріплень з тилу вичерпався", — ниє Гіркін.

Український журналіст Денис Казанський звернув увагу, що менше ніж рік тому в РФ мобілізували 300 тисяч осіб.

"А ще 150 тисяч з початку цього року, за словами Шойгу, набрали за контрактом. Куди поділися 450 тисяч людей? Втрат же немає", – зазначив Казанський.

Нагадаємо, що станом на 17 липня 2023 року ЗСУ знищили 238 300 російських військових.

За інофрмацією британської розвідки висока смертність російських солдатів на полі бою в Україні свідчить про неналежну медичну допомогу.

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