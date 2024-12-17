Втрати змушують Росію спорожняти танкові склади в Сибіру – Міноборони Британії

Значна частина цієї техніки перебуває у поганому стані через роки недостатнього обслуговування.

Втрати російської бронетехніки на фронті змусили Кремль знімати зі зберігання застарілі радянські танки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму зведенні на платформі X (Twitter).

Згідно з даними розвідки, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 3600 основних бойових танків і майже 8000 бронемашин. Такі масштабні втрати змусили Москву звернутися до резервів зі стратегічних складів у Сибіру.

Британська розвідка наголошує, що значна частина цієї техніки перебуває у поганому стані через роки недостатнього обслуговування.

Супутникові знімки російських складів у Сибірі. / Фото: Twitter/Ministry of Defence

Супутникові знімки російських складів у Сибірі.

Супутникові знімки російських складів у Сибірі.

На супутникових знімках чітко видно, як колись заповнені бази зберігання техніки спорожніли. Танки вивозяться, проходять мінімальну модернізацію, де це можливо, та відправляються на фронт.

Нагадаємо, що російські окупанти почали використовувати під час штурмів менше танків та бронемашин, оскільки бронетехніку на полі бою ефективно знищують ЗСУ.

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