Жданов пояснив, хто більше втрачає людей на фронті - РФ чи Україна

Жданов запевнив, що Україна береже людей і веде оборонні бої, "тому наші втрати у рази менші".

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що втрати на фронті Збройних сил України набагато менші, ніж у російських окупантів і пояснив, з чим це пов'язано.

Жданов запевнив, що Генштаб ЗСУ не приховує наші втрати, але й не афішує їх.

"Зараз ми починаємо користуватися дистанційними вогневими засобами. Росіяни наповнюють свої підрозділи мобілізованими і за рахунок мобілізованих зазнають таких втрат. Також у нас є можливість на глибину до 70 км "випалювати" всі їхні резерви. Як тільки ми отримуємо розвідінформацію, туд летять або високоточні боєприпаси артилерії на 75 км, або прилітає HIMARS, "Ураган" чи "Смерч", — каже експерт.

Він звертає увагу, що окупанти зазнають значних втрат не лише у живій силі, але й у техніці. Наприклад, за минулу добу – 20 танків і 22 бронемашини.

"Це все за рахунок того, що росіяни збільшили щільність військ. Чим більша щільність, тим більші втрати. Ми не йдемо у лобові атаки і не зазнаємо втрат. Ми бережемо людей і ведемо оборонні бої. Для того, щоб вести наступ, у нас є малочисельні, спеціально навчені групи. Тому наші втрати у рази менші", – запевнив Жданов.

Нагадаємо, влітку у Міноборони пояснили, що втрати України у війні є державною таємницею, тому кількість загиблих не розголошують. У кінці серпня головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що на війні з російськими окупантами загинули майже 9 тисяч українських захисників.

Своєю чергою, українські воїни від початку повномасштабного вторгнення РФ, станом на 3 листопада, знищили 74 тисячі російських загарбників.

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