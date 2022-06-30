"Втратила дитину і жила без світла та газу": наречена захисника "Азовсталі" розповіла, як чекала на звільнення коханого з полону

З полону РФ Україна звільнила 29 червня одного із захисників заводу "Азовсталь" киянина Володимира, на якого з нетерпінням чекала наречена Аліна.

Володимир, який ще у 20 років приєднався до лав ЗСУ, познайомився з Аліною торік у лютому. На той момент хлопець вже півтора року служив у полку "Азов".

Про це пише видання "Свої.City".

Дівчина зауважує, що у них із Володимиром були однакові бажання - обоє шукали серйозних стосунків. За увесь цей час, каже Аліна, вони жодного разу не посварилися. Пояснює це спокійним і врівноваженим характером коханого.

"А ще Вова не курить і не п'є. З ним я дізналася і відчула, як це, коли тебе так сильно люблять. Я ніколи нічого не потребувала, не переживала. Вова завжди після роботи біг додому, був поруч", – каже Аліна.

Разом вони зробили ремонт у квартирі у Маріуполі та планували спільне життя. 1 грудня Володимир зробив дівчині пропозицію, і вони почали готуватися до весілля. Купили обручки, сукню для Аліни, а для нього встигли придбати лише сорочку та туфлі.

Крім того, пара мріяла про малюка. Аліна навіть завагітніла, але через переживання та нерви, спричинені війною, вона втратила дитину у квітні. На той момент дівчина вже не мала зв'язку з Володимиром.

Вона розповіла, що Володимир отримав тяжке поранення. Його 17 травня евакуювали з "Азовсталі" до окупованого Новоазовська. Відтоді він жодного разу не зміг зв'язатися з нареченою.

"У перший день повномасштабного нападу Росії мені Вова написав: "Я тебе дуже люблю. І розумію, що, найімовірніше, не повернуся". Зв'язувалися в соцмережі, переписувалися, іноді спілкувалися голосовими повідомленнями. Зв'язок із коханим зник 19 березня. Був апатичний стан, мені не хотілося жити. Адже зв'язку з коханим не було, не знала, де він і що з ним. Під вікнами літали снаряди, а в мене нуль реакції, я навіть жодного разу не спускалася до підвалу", – пригадує дівчина.

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Весь цей час вона жила без світла та газу, воду набирала у колодязі, а їжею з нею ділилися українські військові.

Аліна залишалася у Маріуполі до останнього. Вона жила без світла та газу, воду набирала у колодязі, а їжею з нею ділилися українські військові. Виїхати вирішила до Києва з міста 12 травня, коли зрозуміла, що росіяни почали незаконно захоплювати український Маріуполь.

29 червня стало відомо, що Володимир уже на підконтрольній Україні території. Тож, можливо, мрія пари про весілля вже влітку здійсниться.

Нагадаємо, з російського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео).

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