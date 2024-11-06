Втратили 30% із контрольованої території: аналітик закликав до виходу з Курщини

За інформацією Ступака, наші військові на півдні і сході кажуть, що відчувають на собі нестачу боєприпасів, важкої техніки, бо пріоритет №1 – це Курська область.

Курська операція була успішна до перших чисел вересня, коли ЗСУ розширювали підконтрольну територію. Проте зараз Силам оборони краще відійти з Курщини.

Таку думку висловив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі "Суспільного".

30% із контрольованої території Курщини ми втратили

"Курська операція була успішною до перших чисел вересня. Це дійсно було успішно, коли ми розширили територію впливу на цю область. На піку ця площа досягала 900 кв км. Станом на зараз це 611 кв км, відповідно до даних аналітиків ДіпСтейт. Але по факту ми не знаємо, яка територія. Але на 30% ми територію там втратили з тієї, що контролювали раніше. А ціна за цю операцію – дуже велика, ми несемо там втрати людей і техніки", – зазначив Ступак.

Він навів дані західних аналітиків, що за три місяці цієї операції Україна втратила приблизно 300 одиниць різноманітної техніки – пікапи, баггі, важка техніка і інше.

"Тобто по 100 одиниць кожного місяця ми там втрачаємо. Росіяни втратили трішки менше – 250-260 одиниць", – прокоментував Ступак.

На його думку, перша частина операції була дійсно дуже вдалою, бо це зруйнувало плани Кремля, поповнило наш обмінний фонд, показало світові слабкість оборони РФ.

Що потрібно було робити раніше

"Але зараз ми зупинились, тупцюємось на місці. Я не бачу військового рішення в цій операції далі. Тобто знаходимось там тому що знаходимося… Таймінг дуже важливий. Коли наші військові зайшли, були на піку, були всі максимальні бонуси, які можна було видавити з цієї ситуації, потім треба було урочисто під гімн України знімати прапор з міста Суджі і сказати: ми досягли всіх своїх цілей, виходимо, а якщо буде необхідно ми сюди ще повернемось", – вважає Ступак.

Курщина на Донеччину: заміна не рівноцінна

Він звернув увагу, що Сили оборони тримають частину Курської області, але втрачають в той же час міста і села Донеччини. Наприклад, Покровська агломерація до початку війни налічувала 100 тис. людей. А в Суджі до війни було 5 тис. населення.

"Жовтень місяць – ми втратили Вугледар, Курахівку, Селидово. У листопад ми зайшли з тим, що росіяни мають плани захопити місто Курахове. Припускаю, що в цьому місяці воно буде захоплене. Місто Покровськ готується до оборони. Дніпропетровська область – 20 кілометрів від Покровська. Негативний сценарій – місто Покровськ захоплене. І що тоді? Росіяни зупиняться. Сумнівно. Вони можуть спробувати зайти вглиб Дніпропетровської області, щоб проголосити своєю", – попередив про небезпеку експерт.

На Курщині – найкращі українські війська

За словами Ступака, наші військові на півдні і сході кажуть, що відчувають на собі нестачу боєприпасів, важкої техніки, бо пріоритет №1 – це Курська область.

"Все йде туди першочергово – найкращі війська, забезпечення, техніка, в тому числі американська, якої не вистачає для інших підрозділів. Плюс – увага Генерального штабу", – розповів Ступак.

На його думку, більш доречним для ЗСУ є зараз вийти з Курської області.

Крім того, Ступак припускає, що Курська операція прискорила появу північнокорейських військових на фронті.

Нагадаємо, що сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив мету Курської операції ЗСУ. Нардепка Безугла заявила, що цією заявою Сирський готує виведення військ з Курщини.

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