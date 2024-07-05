"Втратили десятки тисяч солдатів": Forbes оцінив "успіхи" РФ у Часовому Ярі

У Часовому Ярі тривають, ймовірно, найбільш жорстокі бої за територію, оскільки росіяни прагнуть розширити свої успіхи в одному з небагатьох місць, де вони взагалі просуваються вперед.

Про це пише Forbes.

Наступ росіян на Часів Яр коштував росіянам тисяч втрат. Йдеться приблизно про 99 000 російських солдатів в Часовому Ярі та районі Часового Яру.

"Росія досягла певного прогресу на місці, але навіть це коштує величезних витрат", — сказав Мік Раян, генерал австралійської армії у відставці.

"Витративши стільки життів за таку малу вигоду, Росія, "здається, згаяла свій останній шанс завдати вирішального удару Україні у цій війні", – додав Раян.

Російські сили просуваються вперед, завдаючи величезних втрат у людях і техніці, водночас завдаючи значно менших втрат українським силам. За кожне захоплене росіянами місто чи навіть околицю вони ховають десятки тисяч своїх військових.

Як пише видання, ЗСУ, зокрема, допомогло те, що в середині квітня адміністрація президента США Джо Байдена знову почала постачати боєприпаси в Україну.

"Українській обороні допомогло й те, що внаслідок важких втрат російські полки та бригади слабшають. Це відбувається тому, що темпи втрат змушують Москву спішно відправляти на фронт нові війська без належного керівництва, підготовки та спорядження", - пише Forbes.

Як пояснює Раян, Росія не в змозі створити більш якісні та великі сили, які могли б проводити більш масштабні наступальні операції.

"Українських солдатів, які захищають Часів Яр, це мало втішає. Вони ведуть бої квартал за кварталом, незалежно від ширшого стратегічного контексту. І в Часовому Яру ймовірні більш жорстокі бої за територію, оскільки росіяни прагнуть розширити свої успіхи в одному з небагатьох місць, де вони взагалі просуваються вперед", - пише Forbes.

Битва за Часів Яр: що там насправді відбувається

Раніше ми показали кадри з Часового Яру, який перетворився на руїни.

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