Втратили надію і не сподівались вибратись: врятовані із "Азовсталі" розповідають, як виживали в підземеллі

156 маріупольців, які змогли вийти з «Азовсталі» прибули до Запоріжжя. Евакуаційну колону тут чекали ще напередодні, але через перепони, які чинили росіяни, вирватись на підконтрольну Україні територію людям вдалося лише сьогодні.

В бункерах, без світла, під постійними бомбардуваннями вони провели два місяці, а сьогодні колона автобусів заїхала до збірного пункту, де приймають біженців, йдеться в ТСН.

60 днів фактично провели під землею, бо лише там, в глибоких бункерах, можна було врятуватись від рашистських бомб. «Нам допомагали військові, вони привозили їжу. Якби вони не привозили, нас уже не було б», - твердять вцілілі.

14-річний Вова каже, під землею виживали лише завдяки українським військовим. Ті ділилися їжею, водою та медикаментами. Допомагали з генераторами, аби хоч лампочку можна було увімкнути. «Азовсталь» у Маріуполі виявилась ледь не єдиним місцем, де можна було сховатися від ніщивних обстрілів росіян. Батько хлопця залишився на заводі. «Ми там просиділи приблизно два місяці, я не пам'ятаю, ми приїхали з мамою 6 чи 7 числа. Нас привіз туди тато. Він казав що це найбезпечніше місце поки що. Ну і зрештою ми сиділи не бачили сонця два місяці. Сиділи лише у бункері. Тато військовий він там», - каже хлопчик.

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Зараз Азовсталь штурмують російські військові. Цивільні, що ховались там, розповідають: вбитих та поранених - величезна кількість. «Якщо чесно, колись у нас просто зникла надія. Ми думали, що всі вже забули про нас і ми звідти не виберемося. Велике спасибі всім нашим військовим, які залишилися там. Хлопчики ми з вами. Ми готові зробити все що завгодно, аби вас звідти витягнути», - каже евакуйована Надія.

Перемовини щодо евакуації цивільних з території заводу «Азовсталь» були надважкими. 156 людей в результаті вивели з заводу до автобусів. Але там, під обстрілами досі залишаються ще сотні людей із дітьми.

«Ми не змогли всіх підняти з-під завалів, і казали про те, що нам потрібно ще день, або два для проведення спецоперації. Але зараз ми завершуємо перший етап і відразу ж переходимо до другого. Ми не залишимо жодного, хто хоче й може врятуватися, ми дамо всім шанс»,- запевняє міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

26 ворожих блок-постів від Маріуполя до Запоріжжя, - евакуація для біженців з Маріуполя розтягнулася на понад три доби. «Ви розумієте. Є російська сторона, яка диктує свої умови! Ми звичайно можемо вийти і сказати, але ж завтра знову треба на державному рівні домовлятися про звільнення наших людей», - пояснює голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

В колоні, яка виїхала з Маріуполя, було понад 50 автобусів. На зворотньому шляху тут мали зробити декілька зупинок: підібрати людей, які хочуть врятуватися з окупованих сіл та містечок. Але до Запоріжжя із людьми доїхали лише чотири. Інші призначалися для біженців з Бердянська, Токмака й Василівки. Люди там мали підсісти у порожній транспорт, але окупанти не дозволили їм це зробити.

Ті, кому пощастило врятуватись з пекла, нині - намагаються звикнути до тиші у повітрі. Спочатку людей годують і дають усі необхідні речі – від білизни, взуття й підгузків до сухих сумішей та дитячих іграшок.

Сьогодні людей мають розселити на ночівлю. Далі більшість з них поїде до західних кордонів, але дехто - залишиться. Умови наступної операції з порятунку людей з «Азовсталі» почнуть обговорювати завтра.

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