Російська ракета залишила 12-річну Яну без ніг: як живуть дівчинка та її мама після теракту РФ

12-річна Яна Степаненко та її мама Наталя повертаються до України після протезування й реабілітації у США. Вони обоє втратили ноги, коли чекали на евакуаційний потяг у Краматорську. Росіяни тоді випустили ракету "Точка-У" з касетними боєприпасами по вокзалу, де були сотні людей. 14 місяців у Каліфорнії Яна й Наталя знову вчилися ходити і жити після усього, що випало на їхню долю.

Перед літаком вони зустрілися з кореспонденткою ТСН Ольгою Кошеленко.

Чоловік не дочекався дружини й доньки

Уся велика родина Степаненків - мама, її старша донька з чоловіком та онучкою і молодші близнята - повертаються до України. Нові американські друзі переконували їх залишитися там, де безпечніше, але вони обрали серцем. Рідний український Нью-Йорк зараз у сірій зоні.

"У мене там лишилася тільки тітка. В Ігоря мама з татом теж там. Ми не бачилися вже рік. І це дуже важко, правда", - розповідає постраждала Наталія Степаненко.

Наталія та її донька Яна втратили ноги після удару РФ по Краматорську

Єдиний, хто не дочекався родини - чоловік Наталі. У травні він загинув, захищаючи Україну.

"Він навіть коли дізнався, що з нами трапилося, не готовий був покидати країну на кілька місяців", - розповідає вона.

Удар по вокзалу в Краматорську

Степаненки були серед тих, хто торік у квітні чекали на евакуаційний потяг на вокзалі у Краматорську, коли росіяни вдарили по ньому ракетою. Ярослав залишився в будівлі і вцілів. Наталя з Яною вийшли на перон по чай.

"Яна стояла в черзі по чай. Я трохи відійшла - і оце якраз воно так. Я навіть не зрозуміла, що сталося. Вже потім, коли захотіла встати, глянула на свою ногу і на Яну, а там усе", - пригадує пані Наталія.

Мати втратила ногу, донька - обидві.

РФ вдарила по вокзалу в Краматорську 8 квітня / Фото: gettyimages.com

Лікар потерпілих Пітер Гарш розповідає, що пам‘ятає, як вони прийшли вперше.

"Дуже худі, голови опущені, не усміхаються, на старих візках. І вони дивилися на нас, наче "хто ви, люди? Що ви збираєтеся з нами робити?". І ми теж тоді не розуміли, що станемо їхньою родиною на все життя. Ми не прощаємося. Я їм сказав - я не плакатиму і не прощатимуся, бо це лише початок", - пригадує він.

Пітер Гарш понад 20 років протезує військових, має власну клініку в Каліфорнії. На початку лікування він пообіцяв, що Яна з Наталею знову ходитимуть, плаватимуть, кататимуться на велосипеді і робитимуть усе, що можуть люди без протезів.

Знову вчаться ходити

"Дуже важко дуже ходити, але стараюся", - каже Яна Степаненко.

"Не хочеться зараз сідати на коляску і кудись їхати на ній. Хочеться ходити", - каже її мати Наталія.

І велосипеди, і самокати мама з донькою таки опанували, хоча перші спроби були не для задоволення.

Потерпілі внаслідок удару по вокзалу Краматорська Наталія та Яна

"Страшнувато було. Воно ще погано згинається і боїшся втратити рівновагу. Підтримував мене мій зять. Їхав разом зі мною на велосипеді", - каже жінка.

Зрештою, розповідає лікар Гарш, його українські пацієнтки відмовилися забирати візки до України. Їх буквально вмовили. І це, каже, свідчення того, що вони добре виконали свою роботу.

Пітер Гарш зазначає, що хоче бути учасником відновлення України.

"Я хочу в майбутньому бути з Україною аби знати, що так, була жахлива трагедія, це історія. Але буде відбудова і моя робота - робити кінцівки: ноги й руки", - зазначив він.

Життя після протезування

Наталі та Яні, як і всім людям після протезування, потрібен пожиттєвий медичний догляд. Їхні протези сконструйовані так, щоб вони прослужили якомога довше і іх можна було регулювати в міру того, як змінюватиметься вага чи об‘єми кінцівок.

Пітер Гарш та інші американські лікарі готові брати нових пацієнтів з України. Благодійники та громада покривають лише проживання у США.

Пані посол України у США Оксана Маркарова каже, що клініки, з якими ми співпрацюємо, повністю беруть на себе медичну частину. Витрати покриваються самою клінікою.

12-річна Яна Степаненко

"Це ще такий акт волонтерства з боку Пітера і його команди, тому що вони роблять це безкоштовно. Потрібні кошти на переліт і проживання", - розповідає вона.

Після повернення Яни до України на неї чекає сюрприз. Дівчинка стала героїнею музичного відео "Пташка" співачки Олі Полякової.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:ТСН 13:00 за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Загинуло 50 людей, з них п’ятеро - діти.

Які наслідки ракетного удару по Краматорську і що відомо про постраждалих

Раніше український військовослужбовець Ілля Михальчук розповів про звірства, які йому довелося пережити в полоні у бойовиків ПВК "Вагнер".

Зазначимо, що протези й колісні крісла – нова норма для України, але суспільство має пройти через зміни, бо досі не завжди адекватно реагує на поранених воїнів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.