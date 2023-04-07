"Втратили вплив через війну": в Україні анулювали політичну владу олігархів - Bloomberg

Активи та політична влада олігархів під час війни значно зменшилися.

Післявоєнна відбудова України залежатиме, зокрема, від прогресу у ліквідації корупції. Йдеться про клас українських олігархів, які перешкоджали розвитку України протягом її незалежності.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За даними видання, активи та політична влада олігархів під час війни значно зменшилися. Відтак наша держава фактично позбулася класу мільярдерів, які перешкоджали її розвитку.

"Те, що олігархи завдали серйозної шкоди перспективам України, мало хто заперечує. Їхні дії перешкоджали іноземним інвестиціям і конкурентним ринкам. Рінат Ахметов – сталеливарний та енергетичний магнат – втратив заводи, вугільні шахти та свою політичну базу через окупацію. Згідно з індексом світових мільярдерів Forbes, його статки впали до 5,7 мільярда доларів із 15,4 мільярда із 2013 року", - зазначається у повідомленні.

Видання пише, що міжнародна група Metinvest BV, у якій він має контрольний пакет акцій, володіла величезним металургійним заводом "Азовсталь", який став останньою лінією.

Натомість, що стосується інших олігархів, то вони втратили банки, блоки платних депутатів та ЗМІ, які протягом 30 років дозволяли їм відвертати грошові потоки та руйнувати політичну репутацію України.

Очільниця НБУ Валерія Гнтарева сказала, що "донори не бояться старих олігархів, вони бояться нових, які можуть живитися планом Маршалла для України".

"Багато залежатиме від рішень Зеленського, ЄС, США та міжнародних організацій щодо зміцнення інституцій та усунення умов, які дозволяють процвітати хабарництву. За словами європейського дипломата, наближеного до справи, країни G7 тиснуть на український уряд для негайного відновлення реформ", -- зазначила вона.

Також видання зазначає, що для боротьби з хабарництвом в Україні були створені нові суди та спеціальні прокуратури.

"Однак досі не вистачає очищення судової та податкової систем, а також диджиталізації державних процедур, які б забезпечили прозорість. Без цих кроків корупція в урядових міністерствах ризикує знову отруїти майбутнє України. Утримання України на шляху реформ буде мати вирішальне значення. Без доступу до ринків ЄС українські компанії не мають надії, а відгороджені від Росії, вони стануть залежними від власного надто малого ринку", - додають у повідомленні.

Тим часом російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій.

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