Втратили зір від поранень: мама і двоє дітей, постраждалі на Луганщині, знову можуть бачити (фото)

Втратили зір від поранень: мама і двоє дітей, постраждалі на Луганщині, знову можуть бачити (фото)

Близнюки та їх мама отримали серйозні травми ока.

Мешканка Борівського на Луганщині та її двоє п'ятирічних синів, які втратили зір через поранення осколками, знову можуть бачити завдяки польским лікарям.

Про це повідомляє BBC.

Окрім втрати зору через осколки в очах, у всіх трьох на шкірі були сильні опіки, у жінки зламна нога. Сім'ю одразу перевезли до найближчої лікарні на Луганщині, але через настільки серйозні поранення доправили до Львова, а згодом до Польщі, щоб прооперувати.

"На щастя, операція пройшла справді чудово, і Олена почала бачити майже повністю вже через два дні. Процес загоєння відбувається дуже добре, і вже тепер вона може бачити своїх хлопців і дивитися навколо", - розповів професор Роберт Рейдак з Люблінського медичного університету.

За словами лікаря, шлях до одужання у маленьких хлопчиків триватиме довше. Один із них втратив око.

BBC

"У близнюків серйозна травма ока. Ми сподіваємося, що зір буде відновлено, але їм потрібно більш тривале лікування", - додав лікар.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти вбили 161 дитину, також постраждали 264 дитини.

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