"Втратили зв’язок з реальністю": Зеленський - про брехню російських пропагандистів

Президент України підкреслив, що росіяни обманюють через тотальне боягузтво.

Російські пропагандисти у своїй брехні щодо війни з Україною дійшли до того, що абсолютно втратили зв'язок з реальністю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 10 квітня.

"Вони тільки виправдовуються і заперечують, намагаються перекласти відповідальність, брешуть. Вони вже настільки втратили зв’язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно для всіх у світі зробили саме російські війська.

Вони кажуть про вбивства в Бучі, що це не вони, а нібито ми, хоча для всіх очевидно, що люди були вбиті, коли російська армія контролювала це місто.

Вони кажуть про ракетний удар по Краматорську, що це не вони, а нібито ми самі, хоча це їхні пропагандисти анонсували цей удар, хоча це з контрольованої ними території полетіли ракети.

І про будь-яке наше зруйноване місто, про будь-яке наше спалене село вони кажуть однаково, що це також не вони, а нібито ми", - заявив Зеленський.

Глава держави вважає, що росіянами керує боягузтво, тому вони і продовжують брехати.

"Російські військові добрехалися вже до того, що після більше ніж шести тижнів війни, стверджують, що нібито не влучили по жодному цивільному об’єкту. А знаєте чому це так? Тому що це боягузтво. Тотальне. Усіх. Знизу до верху.

Вони бояться визнати, що вся російська політика щодо України протягом десятків років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було в Росії у відносинах з Україною від попередніх часів.

Вони бояться визнати, що десятки років робили помилкові ставки й витратили колосальні ресурси на підтримку повних нікчем, про яких думали, що це нібито майбутні герої українсько-російської дружби. А ці нікчеми були тільки в одному умільцями – у тому, щоб витягувати гроші з Росії у свої кишені.

Щоб не визнавати помилки, вони робили нові помилки. Вони самі позбавили себе будь-яких політичних інструментів і, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну.", - зазначив він.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 46-го дня війни

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