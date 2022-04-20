"Втратить можливість фінансувати воєнну машину": Зеленський - про посилення санкцій проти РФ

"Втратить можливість фінансувати воєнну машину": Зеленський - про посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі розробки плану посилення санкцій проти країни-агресорки.

Розробкою плану займався глава Офісу президента Андрій Єрмак спільно з колишнім послом США в РФ Майклом Макфолом.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення 20 квітня.

"Сьогодні був опублікований план щодо посилення санкцій проти РФ за війну проти нашої держави. Цей план був розроблений групою українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола.

Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані Росія втратить можливіть фінансувати воєнну машину.

Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектора Росії, банківського сектора, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих років має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтопродуктів з Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, 20 квітня Президент України обговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем євроінтеграцію держави. Зеленський зауважив, що бачить з боку всіх друзів у Євросоюзі допомогу в максимальному русі України до ЄС.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

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