Втратив руку і покинув, щоб не бути тягарем: дівчина розшукала воїна ЗСУ, щоб одружитись

У Львові дівчина розшукала 22-річного воїна ЗСУ з Житомирщини, який на фронті втратив руку та вирішив покинути кохану, щоб не бути для неї тягарем. Пара одружилась просто в лікарні.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

22-річний Сергій Костюченко родом з Житомирської області. У 2014 році хлопець разом з батьком був на Майдані. Два роки тому підписав контракт зі ЗСУ. Спочатку хлопець захищав Київську область, потім - Луганщину. 29 травня Сергія поранили на фронті. У цей день він хотів відпроситись додому, щоб відсвяткувати з коханою річницю зустрічі, проте отримав бойове завдання.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Коли почався артостріл, Сергій був в полі. Пам'ятає лише вибух. Коли розплющив очі, правої руки вже не було, ліва була пошкоджена. Посічені ноги. Він не міг встати і не міг покликати на допомогу - легеня була розірвана. Хлопець пригадує: чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався - що його тіла не знайдуть. Тієї миті на машині повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу. І той його побачив", - йдеться у повідомленні.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Хлопець спочатку був у реанімації, йому ампутували руку. Коли прокинувся вирішив розлучитись з коханою, щоб не бути для неї тягарем. Проте Юлія через побратимів Сергія дізналась, де перебуває її коханий та приїхала до лікарні. Там вона запропонувала коханому одружитись. Пара побралась просто у лікарні.

Зараз Сергія очікує ще одна складна операція, оскільки він може втратити і ліву руку. Також українському захиснику планують встановити протез та вже збирають гроші на допомогу.

Історії воїнів ЗСУ

Відомий польський оториноларинголог Казімєж Нємчик спільно з львівськими медиками лікарні Святого Пантелеймона повернули слух бійцеві ЗСУ. Медики здійснили надскладну операцію – двобічну тимпано- та мірингопластику.

Боєць "Азову" Лев Пашко 134 дні перебував у російському полоні. Захищаючи "Азовсталь" український воїн написав своїй дівчині коротке повідомлення з пропозицією одружитись. Кохана відповіла йому аж після повернення додому. Тепер пара нерозлучна.

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