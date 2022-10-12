Втратив руку і покинув, щоб не бути тягарем: дівчина розшукала воїна ЗСУ, щоб одружитись

Українського захисника поранили в річницю дня знайомства з його коханою.
У Львові дівчина розшукала 22-річного воїна ЗСУ з Житомирщини, який на фронті втратив руку та вирішив покинути кохану, щоб не бути для неї тягарем. Пара одружилась просто в лікарні.
Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.
22-річний Сергій Костюченко родом з Житомирської області. У 2014 році хлопець разом з батьком був на Майдані. Два роки тому підписав контракт зі ЗСУ. Спочатку хлопець захищав Київську область, потім - Луганщину. 29 травня Сергія поранили на фронті. У цей день він хотів відпроситись додому, щоб відсвяткувати з коханою річницю зустрічі, проте отримав бойове завдання.
"Коли почався артостріл, Сергій був в полі. Пам'ятає лише вибух. Коли розплющив очі, правої руки вже не було, ліва була пошкоджена. Посічені ноги. Він не міг встати і не міг покликати на допомогу - легеня була розірвана. Хлопець пригадує: чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався - що його тіла не знайдуть. Тієї миті на машині повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу. І той його побачив", - йдеться у повідомленні.
Хлопець спочатку був у реанімації, йому ампутували руку. Коли прокинувся вирішив розлучитись з коханою, щоб не бути для неї тягарем. Проте Юлія через побратимів Сергія дізналась, де перебуває її коханий та приїхала до лікарні. Там вона запропонувала коханому одружитись. Пара побралась просто у лікарні.
Зараз Сергія очікує ще одна складна операція, оскільки він може втратити і ліву руку. Також українському захиснику планують встановити протез та вже збирають гроші на допомогу.
Історії воїнів ЗСУ
Відомий польський оториноларинголог Казімєж Нємчик спільно з львівськими медиками лікарні Святого Пантелеймона повернули слух бійцеві ЗСУ. Медики здійснили надскладну операцію – двобічну тимпано- та мірингопластику.
Боєць "Азову" Лев Пашко 134 дні перебував у російському полоні. Захищаючи "Азовсталь" український воїн написав своїй дівчині коротке повідомлення з пропозицією одружитись. Кохана відповіла йому аж після повернення додому. Тепер пара нерозлучна.
Читайте також:
- Перехожі ставали на коліна перед тілом захисника: під Тернополем попрощались із загиблим в зоні ООС воїном (фото)
- Мав зріст майже 2 метри: під Дніпром урочисто поховали скіфського воїна-гіганта (фото)
- Вперше став на ноги: історія реабілітації військового, який 4 роки був прикутий до візка