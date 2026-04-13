«Може сколихнути країну»: Кротевич заявив про великі втрати у деяких штурмових полках

Богдан Кротевич заявив про значні втрати в окремих штурмових полках.

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов» Богдан Кротевич заявив, що реальні втрати окремих штурмових полках можуть мати значний резонанс у суспільстві.

Про це він сказав в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

«Єдиним кричущим моментом може стати оприлюднення втрат цих штурмових полків, якщо це станеться, яке просто сколихне країну», — зазначив Кротевич.

Він навів приклад одного з полків, з документами якого мав змогу ознайомитися.

«За липень 2025 року він втратив людей більше, ніж наша бригада за два роки, коли наступала, та і зона відповідальності у нас була більшою. А на наступний місяць йому дали ще більше людей — десь 800», — розповів він.

Окремо Кротевич звернув увагу на проблему підготовки військових. За його словами, є випадки, коли люди потрапляють у полки без належного навчання, що посилює ризики на фронті.

Водночас він підкреслив, що не підтримує ухилення від мобілізації, однак вважає, що страх у частини людей пов’язаний із невизначеністю та недовірою до системи.

Кротевич також розкритикував політичне керівництво, заявивши, що воно не ухвалює необхідних рішень для змін у військовій системі. На його думку, ігнорування проблем може призвести до суспільної напруги.

“Тут питання в тому, що політичне керівництво, на жаль, не приймає рішення про заміну Головкому і серйозного підходу до системи. Коли ситуація дійде до межі, можуть почати збиратися мітинги. І коли так станеться, виникне питання, чому до цього довели, чому не виправили раніше?”, — каже Кротевич.

Він наголосив, що питання організації служби та збереження життя військових має бути пріоритетом.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.

Із російського полону до України 11 квітня вдалось повернути 11 військовослужбовців 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» та одного військовослужбовця бригади «Кара-Даг».

