Втрати міст аж до Львова: військовий зробив важливу заяву про просування ворога

Військовий Ігор Луценко

Учасник Революції Гідності, екснардеп та чинний військовий Ігор Луценко пояснив згубність розрахунків деяких аналітиків про темпи просування Росії на фронті, відповідно до яких, ворогу знадобляться десятиліття для захоплення всієї України.

Про це Луценко розповів у інтерв’ю «Громадському».

За словами військового, згубність таких розрахунків полягає у тому, що поступові кількісні зусилля російської армії рано чи пізно переходять у якісно нову ситуацію.

«Коли роками по кілометру обходити Покровськ, через деякий час ми втратимо Покровськ — цілий населений пункт. Так само з Костянтинівкою й іншими містами — аж до Києва і Львова. І мій песимістичний прогноз: буде різке збільшення цих кілометрів, які ми втратимо«, — акцентував Луценко.

Нагадаємо, у травні аналітик Forbes Девід Акс спрогнозував, що за тодішнього темпу просування російських військ ворогу знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

А в липні видання The Economist, яке зоробило моделювання на основі супутникових даних і статистики втрат РФ, повідомило, що за нинішніх темпів просування, окупантам може знадобитися щонайменше 89 років, щоб захопити всю Україну.