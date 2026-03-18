Втрати для РФ не такі важливі: Жорін сказав, що може стати справжнім викликом на полі бою для Кремля

Жорін назвав слабке місце армії РФ

Реклама

Російська армія не надто чутлива до власних втрат, натомість критично реагує на ситуацію на полі бою, зокрема на просування або його відсутність. Саме тому ключовим завданням для Сил оборони України є не лише знищення живої сили противника, а й повне стримування його наступу.

Про це сказав заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, втрати ворога залишаються важливим показником, однак у стратегічному вимірі значно важливіше позбавити росіян можливості рухатися вперед.

Реклама

«Наш ворог дуже чутливий до результатів на карті, особливо коли має якісь конкретні завдання, як, наприклад, вихід до кордонів Донецької області. Якщо ми організуємо систему оборони так, що росіяни ні на крок не зможуть просуватися хоча б декілька місяців — ось це буде дійсно великим викликом», — написав він.

На його думку, це здатне суттєво вплинути не лише на перебіг бойових дій, а й на загальну позицію противника.

Він також зауважив, що йдеться не лише про будівництво фортифікацій. Важливу роль відіграє комплексний підхід до організації оборони — правильне розташування підрозділів, створення так званих «кілзон», ешелонування сил та ефективне управління на полі бою. Саме така система, за словами військового, може унеможливити подальше просування російських військ.

Жорін додав, що стабілізація фронту та відсутність успіхів у наступі можуть змінити й політичний контекст, зокрема вплинути на позиції сторін під час можливих переговорів.

Реклама

Нагадаємо, масштабні втрати ворога є критично важливим показником, проте стратегічно для України набагато важливіше повністю зупинити щоденне просування армії РФ на фронті. Саме відсутність територіальних здобутків стане для Кремля найважчим політичним ударом. Про це Максим Жорін уже повідомляв раніше.

А на думку офіцера ЗСУ Мирослава Гая, ситуація на фронті нагадує глухий кут, адже обидві сторони мають лише локальні тактичні успіхи, тобто між Україною і Росією наразі зберігається паритет сил.