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- Війна
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Втрати РФ 28 червня: ЗСУ відмінусували тисячу окупантів
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 червння склали 101 7720 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1000 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 101 7720 (+1000) осіб
танків — 10970 (+1)
бойових броньованих машин — 22908 (+12)
артилерійських систем — 29665 (+35)
РСЗВ — 1425
засоби ППО — 1189 (+1)
літаків — 420 (+4)
гелікоптерів — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42477 (+237)
крилаті ракети — 3394 (+6)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 53415 (+131)
спеціальна техніка — 3921
Нагадаємо, ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії.