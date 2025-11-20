- Дата публікації
Втрати РФ на фронті 20 листопада: Генштаб оновив дані
Минулої доби російські загарбники втратили чимало техніки та живої сили.
Втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 1 162 120 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати 890 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на 20 листопада:
особового складу — близько 1 162 120 (+890) осіб
танків — 11 357 (+1)
бойових броньованих машин — 23 597 (+2)
артилерійських систем — 34 530 (+19)
РСЗВ — 1 546 (+0)
засоби ППО — 1 247 (+1)
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 82 470 (+384)
крилаті ракети — 3 981 (+41)
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 703 (+68)
спеціальна техніка — 4 002 (+1)
Нагадаємо, Україна вперше за кілька місяців підтвердила удар по території РФ ракетами ATACMS. На тлі тривалих обмежень із боку Пентагону це може свідчити про зміну підходу Вашингтону до дозволу ударів по Росії.