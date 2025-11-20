ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті 20 листопада: Генштаб оновив дані

Минулої доби російські загарбники втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 1 162 120 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати 890 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на 20 листопада:

  • особового складу — близько 1 162 120 (+890) осіб

  • танків — 11 357 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 597 (+2)

  • артилерійських систем — 34 530 (+19)

  • РСЗВ — 1 546 (+0)

  • засоби ППО — 1 247 (+1)

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 82 470 (+384)

  • крилаті ракети — 3 981 (+41)

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 703 (+68)

  • спеціальна техніка — 4 002 (+1)

Нагадаємо, Україна вперше за кілька місяців підтвердила удар по території РФ ракетами ATACMS. На тлі тривалих обмежень із боку Пентагону це може свідчити про зміну підходу Вашингтону до дозволу ударів по Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie