Війна
359
Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: деталі від Генштабу

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 13 грудня вони сягнули 1 187 780. За добу ЗСУ ліквідували 1300 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 187 780 (+1 300) осіб

  • танків — 11 409 (+3)

  • бойових броньованих машин AFVs — 23 714 (+9)

  • артилерійських систем — 35 032 (+24)

  • РСЗВ — 1 567 (+1)

  • засоби ППО — 1 258 (+2)

  • літаків — 432

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 684 (+283)

  • крилаті ракети — 4 060

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни / — 69 717 (+103)

  • спеціальна техніка — 4 026 (+2)

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.

359
