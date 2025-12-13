- Дата публікації
Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: деталі від Генштабу
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 13 грудня вони сягнули 1 187 780. За добу ЗСУ ліквідували 1300 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 187 780 (+1 300) осіб
танків — 11 409 (+3)
бойових броньованих машин AFVs — 23 714 (+9)
артилерійських систем — 35 032 (+24)
РСЗВ — 1 567 (+1)
засоби ППО — 1 258 (+2)
літаків — 432
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 684 (+283)
крилаті ракети — 4 060
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни / — 69 717 (+103)
спеціальна техніка — 4 026 (+2)
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.