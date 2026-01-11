- Дата публікації
Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: деталі від Генштабу
Втрати РФ на війні зросли ще на понад тисячу загарбників.
Втрати російських окупантів у війні проти України 11 січня сягнули 1 218 940 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 130 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 218 940 (+1 130) осіб
танків — 11 541 (+11)
бойових броньованих машин — 23 885 (+3)
артилерійських систем — 35 952 (+44)
РСЗВ — 1 598 (+1)
засоби ППО — 1 269
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 104 068 (+654)
крилаті ракети — 4 155
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 73 644 (+134)
спеціальна техніка — 4 039
Нагадаємо, військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ біля Лимана затримали громадянина Уганди, який, за його словами, був залучений до бойових дій на боці Російської Федерації.