Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: деталі від Генштабу

Втрати РФ на війні зросли ще на понад тисячу загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 11 січня сягнули 1 218 940 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 130 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 218 940 (+1 130) осіб

  • танків — 11 541 (+11)

  • бойових броньованих машин — 23 885 (+3)

  • артилерійських систем — 35 952 (+44)

  • РСЗВ — 1 598 (+1)

  • засоби ППО — 1 269

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 104 068 (+654)

  • крилаті ракети — 4 155

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 73 644 (+134)

  • спеціальна техніка — 4 039

Нагадаємо, військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ біля Лимана затримали громадянина Уганди, який, за його словами, був залучений до бойових дій на боці Російської Федерації.

Наступна публікація

