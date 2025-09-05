- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті б'ють рекорди: Генштаб оновив дані
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 810 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 086 220.
Про це 5 веерсня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1086220 (+810) осіб
танків — 11159 (+2)
бойових броньованих машин — 23243 (+2)
артилерійських систем — 32435 (+50)
РСЗВ — 1480 (+1)
засоби ППО — 1216 (+1)
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56267 (+222)
крилаті ракети — 3686
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60831 (+139)
спеціальна техніка — 3956
Нагадаємо, боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля», з яким було втрачено зв’язок, виявив неймовірну винахідливість. Він видав себе за російського військового, щоб ошукати ворога. Потім скористався моментом і ліквідував двох окупантів.