Війна
100
1 хв

Втрати РФ на фронті б'ють рекорди: Генштаб оновив дані

Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 810 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 086 220.

Про це 5 веерсня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1086220 (+810) осіб

  • танків — 11159 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23243 (+2)

  • артилерійських систем — 32435 (+50)

  • РСЗВ — 1480 (+1)

  • засоби ППО — 1216 (+1)

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56267 (+222)

  • крилаті ракети — 3686

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60831 (+139)

  • спеціальна техніка — 3956

Нагадаємо, боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля», з яким було втрачено зв’язок, виявив неймовірну винахідливість. Він видав себе за російського військового, щоб ошукати ворога. Потім скористався моментом і ліквідував двох окупантів.

100
