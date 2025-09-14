ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
563
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: Генштаб оновив дані

Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 880 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1094610.

Про це 14 веерсня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1094610 (+880) осіб

  • танків — 11184 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23267

  • артилерійських систем — 32749 (+42)

  • РСЗВ — 1487 (+1)

  • засоби ППО — 1217

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59086 (+261)

  • крилаті ракети — 3718

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 61614 (+102)

  • спеціальна техніка — 3964

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Росія перебувала під масованою атакою дронів. Було уражено порт Приморська та низку нафтоперекачувальних станцій. Орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.

Дата публікації
Кількість переглядів
563
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie