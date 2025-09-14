- Дата публікації
Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: Генштаб оновив дані
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 880 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1094610.
Про це 14 веерсня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1094610 (+880) осіб
танків — 11184 (+3)
бойових броньованих машин — 23267
артилерійських систем — 32749 (+42)
РСЗВ — 1487 (+1)
засоби ППО — 1217
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59086 (+261)
крилаті ракети — 3718
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 61614 (+102)
спеціальна техніка — 3964
Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Росія перебувала під масованою атакою дронів. Було уражено порт Приморська та низку нафтоперекачувальних станцій. Орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.