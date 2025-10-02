- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: Генштаб оновив дані
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.
Втрати росіян у війні проти України сягнули 1 112 460 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 980 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога становлять:
особового складу — близько 1112460 (+980) осіб
танків — 11224 (+1)
бойових броньованих машин — 23296 (+2)
артилерійських систем — 33336 (+12)
РСЗВ — 1507 (+2)
засоби ППО- 1224
літаків — 427
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65823 (+271)
крилаті ракети — 3790
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 63303 (+29)
спеціальна техніка — 3979
Раніше стало відомо, що Сили оборони України розсікли так званий «Добропільський виступ» противника, продовжуючи завдавати російським окупантам максимальних втрат.