ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті б’ють рекорди: Генштаб оновив дані

Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати росіян у війні проти України сягнули 1 112 460 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 980 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога становлять:

  • особового складу — близько 1112460 (+980) осіб

  • танків — 11224 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23296 (+2)

  • артилерійських систем — 33336 (+12)

  • РСЗВ — 1507 (+2)

  • засоби ППО- 1224

  • літаків — 427

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65823 (+271)

  • крилаті ракети — 3790

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63303 (+29)

  • спеціальна техніка — 3979

Раніше стало відомо, що Сили оборони України розсікли так званий «Добропільський виступ» противника, продовжуючи завдавати російським окупантам максимальних втрат.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie