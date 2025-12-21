- Дата публікації
Втрати РФ на фронті б’ють рекорди — Генштаб оновив дані
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Станом на 21 грудня загальні бойові втрати Росії у війні проти України склали 1 196 740 осіб. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1 130 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 196 740 (+1 130) осіб
танків — 11 435 (+2)
бойових броньованих машин — 23 770 (+1)
артилерійських систем — 35 298 (+11)
РСЗВ — 1 575
засоби ППО — 1 263
літаків — 432
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 604 (+116)
крилаті ракети — 4 073
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 789 (+68)
спеціальна техніка — 4 029 (+1)
Раніше повідомлялося, що ситуація на Гуляйпільському напрямку стрімко загострилася. Окрім тиску ворога, оборона міста опинилася під загрозою через внутрішні проблеми у 102-й окремій бригаді територіальної оборони.