Війна
35
1 хв

Втрати РФ на фронті: Генштаб оновив дані 19 жовтня

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу російська армія втратила близько 1000 військових. Від 24 лютого 2022 року до 10 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1130180 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1130180 (+1000) осіб

  • танків — 11268 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23399 (+3)

  • артилерійських систем — 33834 (+45)

  • РСЗВ — 1524 (+2)

  • засоби ППО — 1228

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71967 (+444)

  • крилаті ракети — 3864

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 64798 (+126)

  • спеціальна техніка — 3980

Раніше повідомлялося, що російські війська, намагаючись «відбити атаку», уразили свій винищувач Су-30. Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття атаки безпілотників із застосуванням засобів ППО окупанти збили свій багатоцільовий винищувач Су-30СМ.

35
