Війна
40
1 хв

Втрати РФ на фронті: Генштаб оновив дані за добу

За добу знищено чимало російської техніки та особового складу.

Анастасія Павленко
Окупант

© Associated Press

Станом на ранок, 4 жовтня, ЗСУ ліквідували 1114380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1114380 (+950) осіб

  • танків — 11226 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23298 (+1)

  • артилерійських систем — 33428 (+15)

  • РСЗВ — 1515 (+1)

  • засоби ППО літаків — 427

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66543 (+450)

  • крилаті ракети — 3803 (+10)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63398 (+73)

  • спеціальна техніка — 3971 (+1)

Нагадаємо, ЗСУ розсікли «Добропільський виступ» ворога і просунулися вперед. Головком олександр Сирський назвав втрати ворога.

40
