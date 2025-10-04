- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті: Генштаб оновив дані за добу
За добу знищено чимало російської техніки та особового складу.
Станом на ранок, 4 жовтня, ЗСУ ліквідували 1114380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1114380 (+950) осіб
танків — 11226 (+1)
бойових броньованих машин — 23298 (+1)
артилерійських систем — 33428 (+15)
РСЗВ — 1515 (+1)
засоби ППО літаків — 427
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66543 (+450)
крилаті ракети — 3803 (+10)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 63398 (+73)
спеціальна техніка — 3971 (+1)
Нагадаємо, ЗСУ розсікли «Добропільський виступ» ворога і просунулися вперед. Головком олександр Сирський назвав втрати ворога.