-
- Війна
- 164
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 089 060.
Про це 8 вересня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1089060 (+910) осіб
танків — 11168 (+5)
бойових броньованих машин — 23258 (+4)
артилерійських систем — 32545 (+29)
РСЗВ — 1481
засоби ППО — 1217
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 57278 (+461)
крилаті ракети — 3691 (+5)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 61135 (+81)
спеціальна техніка — 3961
