- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 888
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 11111480.
Про це 1 жовтня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1111480 (+920) осіб
танків — 11223 (+1)
бойових броньованих машин — 23294 (+3)
артилерійських систем — 33324 (+13)
РСЗВ — 1505
засоби ППО — 1224
літаків — 427
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65552 (+249)
крилаті ракети — 3790
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 63274 (+33)
спеціальна техніка — 3979
Нагадаємо, Росія перебувала під масованою атакою дронів. Було уражено порт Приморська та низку нафтоперекачувальних станцій. Орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.