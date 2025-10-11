- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
За минулу добу російська армія втратила близько 1060 військових. Від 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1121570 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1121570 (+1060) осіб
танків — 11247 (+1)
бойових броньованих машин — 23345 (+6)
артилерійських систем — 33568 (+21)
РСЗВ — 1518 (+1)
засоби ППО — 1225
літаків — 427
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 68766 (+219)
крилаті ракети — 3859 (+18)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 63847 (+72)
спеціальна техніка — 3973
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення російських підрозділів і успіхи Добропільської контрнаступальної операції.