- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 856
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Втрати росіян зросли ще на 1070 загарбників.
Станом на ранок 15 жовтня ЗСУ знищили 1 126 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 126 220 (+1070) осіб
танків – 11259 (+3) од
бойових броньованих машин – 23347 (+2) од
артилерійських систем – 33671 (+43) од
РСЗВ – 1520 (+0) од
засоби ППО – 1227 (+2) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389)
крилаті ракети – 3859 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141)
спеціальна техніка – 3977 (+0)
Нагадаємо, раніше фахівці Інституту заявляли про те, що у Росії закінчуються охочі воювати, навіть за мільйони. Фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу Кремля з активізації набору в армію через високі фінансові стимули.