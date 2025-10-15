Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян зросли ще на 1070 загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 15 жовтня ЗСУ знищили 1 126 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 126 220 (+1070) осіб

танків – 11259 (+3) од

бойових броньованих машин – 23347 (+2) од

артилерійських систем – 33671 (+43) од

РСЗВ – 1520 (+0) од

засоби ППО – 1227 (+2) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389)

крилаті ракети – 3859 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141)

спеціальна техніка – 3977 (+0)

Нагадаємо, раніше фахівці Інституту заявляли про те, що у Росії закінчуються охочі воювати, навіть за мільйони. Фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу Кремля з активізації набору в армію через високі фінансові стимули.

