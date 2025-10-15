ТСН у соціальних мережах

Війна
856
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян зросли ще на 1070 загарбників.

Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати росіян зросли ще на 1070 загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 15 жовтня ЗСУ знищили 1 126 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 126 220 (+1070) осіб

  • танків – 11259 (+3) од

  • бойових броньованих машин – 23347 (+2) од

  • артилерійських систем – 33671 (+43) од

  • РСЗВ – 1520 (+0) од

  • засоби ППО – 1227 (+2) од

  • літаків – 427 (+0) од

  • гелікоптерів – 346 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70021 (+389)

  • крилаті ракети – 3859 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64329 (+141)

  • спеціальна техніка – 3977 (+0)

Нагадаємо, раніше фахівці Інституту заявляли про те, що у Росії закінчуються охочі воювати, навіть за мільйони. Фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу Кремля з активізації набору в армію через високі фінансові стимули.

