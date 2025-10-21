- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 639
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Втрати РФ зросли ще на 1130 осіб протягом останньої доби.
Станом на ранок 21 жовтня ЗСУ знищили 1 132 200 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб
танків – 11 278 (+8) од.
бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од.
артилерійських систем – 33 902 (+23) од.
РСЗВ – 1 524 (+0) од.
засоби ППО – 1 229 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 346 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од.
крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од.
спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.
Нагадаємо, в українському ГУР повідомили, що через удари безпілотників по НПЗ втрати Росії становлять 27–30%. Це значний показник, який впливає на ведення війни та внутрішню ситуацію в державі-агресорці.