ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
639
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати РФ зросли ще на 1130 осіб протягом останньої доби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ зросли ще на 1130 осіб протягом останньої доби. / © gettyimages.com

Станом на ранок 21 жовтня ЗСУ знищили 1 132 200 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб

  • танків – 11 278 (+8) од.

  • бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од.

  • артилерійських систем – 33 902 (+23) од.

  • РСЗВ – 1 524 (+0) од.

  • засоби ППО – 1 229 (+0) од.

  • літаків – 428 (+0) од.

  • гелікоптерів – 346 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од.

  • крилаті ракети – 3 864 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од.

  • спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.

Нагадаємо, в українському ГУР повідомили, що через удари безпілотників по НПЗ втрати Росії становлять 27–30%. Це значний показник, який впливає на ведення війни та внутрішню ситуацію в державі-агресорці.

Дата публікації
Кількість переглядів
639
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie