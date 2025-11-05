ТСН у соціальних мережах

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окрім того, окупанти втратили чимало техніки.

Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 5 листопада ЗСУ знищили 1 145 670 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 900 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – 1 145 670 (+900) осіб

  • танків – 11 329 (+3) од.

  • бойових броньованих машин – 23 535 (+3) од.

  • артилерійських систем – 34 273 (+24) од.

  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.

  • засоби ППО – 1 237 (+2) од.

  • літаків – 428 (+0) од.

  • гелікоптерів – 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.

  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.

  • кораблі – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.

  • спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.

Нагадаємо, вночі проти 4 листопада Сили оборони уразили нафтохімічні підприємства Росії. Зокрема, уражено «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово, що в Нижньогородській області. Максимальний об’єм переробки заводу становить 18 млн тонн на рік. Він активно використовувався для забезпечення російських окупаційних сил.

