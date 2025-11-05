- Дата публікації
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окрім того, окупанти втратили чимало техніки.
Станом на ранок 5 листопада ЗСУ знищили 1 145 670 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 900 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – 1 145 670 (+900) осіб
танків – 11 329 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 535 (+3) од.
артилерійських систем – 34 273 (+24) од.
РСЗВ – 1 535 (+0) од.
засоби ППО – 1 237 (+2) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.
крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
кораблі – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.
спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.
Нагадаємо, вночі проти 4 листопада Сили оборони уразили нафтохімічні підприємства Росії. Зокрема, уражено «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово, що в Нижньогородській області. Максимальний об’єм переробки заводу становить 18 млн тонн на рік. Він активно використовувався для забезпечення російських окупаційних сил.