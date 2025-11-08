ТСН у соціальних мережах

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окупанти активно втрачають і техніку. Знищено ще 20 артсистем.

Втрати Росії.

За минулу добу російська армія зменшилася на майже 1200 окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 5 листопада ЗСУ знищили 1 150 100 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1190 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового склад – близько 1 150 100 (+1 190) осіб

  • танків – 11 330 (+0) од.

  • бойових броньованих машин – 23 544 (+1) од.

  • артилерійських систем – 34 321 (+20) од.

  • РСЗВ – 1 538 (+3) од.

  • засоби ППО – 1 239 (+1) од.

  • літаків – 428 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250) од.

  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 795 (+72) од.

  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Як повідомлялося, бійці ССО вразили російський «Іскандер» на Курщині. Також постраждала ППО. Техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет для атак по Україні.

