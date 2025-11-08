- Дата публікації
- Війна
- 127
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окупанти активно втрачають і техніку. Знищено ще 20 артсистем.
Станом на ранок 5 листопада ЗСУ знищили 1 150 100 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1190 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового склад – близько 1 150 100 (+1 190) осіб
танків – 11 330 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 544 (+1) од.
артилерійських систем – 34 321 (+20) од.
РСЗВ – 1 538 (+3) од.
засоби ППО – 1 239 (+1) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250) од.
крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 66 795 (+72) од.
спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Як повідомлялося, бійці ССО вразили російський «Іскандер» на Курщині. Також постраждала ППО. Техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет для атак по Україні.