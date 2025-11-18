Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

За добу знищено ще майже пів тисячі російських загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 18 листопада ЗСУ знищили 1 160 380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб

танків – 11 355 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.

артилерійських систем – 34 499 (+13) од.

РСЗВ – 1 545 (+1) од.

засоби ППО – 1 247 (+1) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.

крилаті ракети – 3 940 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.

спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.

Як повідомлялося, росіяни розмістили на аеродромі "Енгельс-2" понад 130 загадкових вантажівок невідомого призначення. Відповідний факт був зафіксований на супутникових знімках. Хоча точна причина присутності фур невідома. Однак, припускають, що вони можуть задіюватися у транспортуванні озброєння для бомбардувальників, які дислокуються на авіабазі «Енгельс-2».

