Війна

Війна
469
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

За добу знищено ще майже пів тисячі російських загарбників.

Олена Капнік
Втрати РФ.

За добу знищено ще майже пів тисячі російських загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 18 листопада ЗСУ знищили 1 160 380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб

  • танків – 11 355 (+0) од.

  • бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.

  • артилерійських систем – 34 499 (+13) од.

  • РСЗВ – 1 545 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 247 (+1) од.

  • літаків – 428 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.

  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.

  • спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.

Як повідомлялося, росіяни розмістили на аеродромі "Енгельс-2" понад 130 загадкових вантажівок невідомого призначення. Відповідний факт був зафіксований на супутникових знімках. Хоча точна причина присутності фур невідома. Однак, припускають, що вони можуть задіюватися у транспортуванні озброєння для бомбардувальників, які дислокуються на авіабазі «Енгельс-2».

