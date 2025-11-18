- Дата публікації
- Війна
- 469
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
За добу знищено ще майже пів тисячі російських загарбників.
Станом на ранок 18 листопада ЗСУ знищили 1 160 380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб
танків – 11 355 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 594 (+0) од.
артилерійських систем – 34 499 (+13) од.
РСЗВ – 1 545 (+1) од.
засоби ППО – 1 247 (+1) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294) од.
крилаті ракети – 3 940 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 579 (+43) од.
спеціальна техніка – 4 000 (+0) од.
Як повідомлялося, росіяни розмістили на аеродромі "Енгельс-2" понад 130 загадкових вантажівок невідомого призначення. Відповідний факт був зафіксований на супутникових знімках. Хоча точна причина присутності фур невідома. Однак, припускають, що вони можуть задіюватися у транспортуванні озброєння для бомбардувальників, які дислокуються на авіабазі «Енгельс-2».