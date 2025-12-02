- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 463
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
За добу ліквідовано ще понад 1100 російських окупантів.
Станом на ранок 2 грудня ЗСУ знищили 1 175 030 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – 1 175 030 (+1 110) осіб
танків – 11 387 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
РСЗВ – 1 552 (+0) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 430 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.
Нагадаємо, аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що у листопаді 2025-го війська Росії окупували 505 кв км української території. Це майже вдвічі більше, ніж у вересні. За їхніми даними, найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань.