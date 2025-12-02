ТСН у соціальних мережах

Війна
463
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

За добу ліквідовано ще понад 1100 російських окупантів.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 2 грудня ЗСУ знищили 1 175 030 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – 1 175 030 (+1 110) осіб

  • танків – 11 387 (+0) од.

  • бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.

  • артилерійських систем – 34 768 (+14) од.

  • РСЗВ – 1 552 (+0) од.

  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.

  • літаків – 430 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.

  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.

  • спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.

Нагадаємо, аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що у листопаді 2025-го війська Росії окупували 505 кв км української території. Це майже вдвічі більше, ніж у вересні. За їхніми даними, найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань.

463
