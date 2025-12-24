ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окупанти втратили ще 45 артсистем і три реактивні системи залпового вогню.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії.

Втрати Росії у війні зростають щодоби. / © Associated Press

Станом на ранок 24 грудня ЗСУ знищили 1 200 370 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 200 370 (+1 090) осіб

  • танків – 11 449 (+3) од.

  • бойових броньованих машин – 23 796 (+4) од.

  • артилерійських систем – 35 376 (+45) од.

  • РСЗВ – 1 579 (+3) од.

  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.

  • літаків – 434 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од. БПЛА

  • оперативно-тактичного рівня – 94 197 (+1 031) од.

  • крилаті ракети – 4 107 (+34) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 125 (+159) од.

  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

Як повідомлялося, кілька днів тому українці вразили два винищувачі Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму. Орієнтовна вартість знищених літаків — близько 70 млн дол. На момент атаки один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту.

Дата публікації
Кількість переглядів
553
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie