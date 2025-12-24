- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 553
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окупанти втратили ще 45 артсистем і три реактивні системи залпового вогню.
Станом на ранок 24 грудня ЗСУ знищили 1 200 370 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 200 370 (+1 090) осіб
танків – 11 449 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 796 (+4) од.
артилерійських систем – 35 376 (+45) од.
РСЗВ – 1 579 (+3) од.
засоби ППО – 1 263 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од. БПЛА
оперативно-тактичного рівня – 94 197 (+1 031) од.
крилаті ракети – 4 107 (+34) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 71 125 (+159) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Як повідомлялося, кілька днів тому українці вразили два винищувачі Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму. Орієнтовна вартість знищених літаків — близько 70 млн дол. На момент атаки один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту.