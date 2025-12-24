Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати Росії у війні зростають щодоби. / © Associated Press

Станом на ранок 24 грудня ЗСУ знищили 1 200 370 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1090 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу – близько 1 200 370 (+1 090) осіб

танків – 11 449 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 796 (+4) од.

артилерійських систем – 35 376 (+45) од.

РСЗВ – 1 579 (+3) од.

засоби ППО – 1 263 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од. БПЛА

оперативно-тактичного рівня – 94 197 (+1 031) од.

крилаті ракети – 4 107 (+34) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 71 125 (+159) од.

спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

Як повідомлялося, кілька днів тому українці вразили два винищувачі Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму. Орієнтовна вартість знищених літаків — близько 70 млн дол. На момент атаки один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту.

