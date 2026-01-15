- Дата публікації
-
Категорія
- Війна
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Втрати окупаційного війська зросли ще на понад тисячу осіб.
Станом на ранок 15 січня ЗСУ знищили 1 223 090 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 223 090 (+1 150) осіб
танків — 11 557 (+7) од.
бойових броньованих машин — 23 904 (+2) од.
артилерійських систем — 36 182 (+84) од.
РСЗВ — 1 611 (+8) од.
засоби ППО — 1 277 (+2) од.
літаків — 434 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 107 357 (+929) од.
крилаті ракети — 4 163 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 74 306 (+187) од.
спеціальна техніка — 4 042 (+0) од.
Як повідомлялося, командування РФ відсторонило генерала «м’ясника» Сухраба Ахмедова, який влітку 2025 року отримав звання «героя Росії». Сталося це після провалу масованих атак на Добропільському напрямку, які не принесли результатів і призвели до значних втрат.