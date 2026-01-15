ТСН у соціальних мережах

Війна
217
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати окупаційного війська зросли ще на понад тисячу осіб.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Втрати окупаційного війська зросли ще на понад тисячу осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 15 січня ЗСУ знищили 1 223 090 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу — близько 1 223 090 (+1 150) осіб

  • танків — 11 557 (+7) од.

  • бойових броньованих машин — 23 904 (+2) од.

  • артилерійських систем — 36 182 (+84) од.

  • РСЗВ — 1 611 (+8) од.

  • засоби ППО — 1 277 (+2) од.

  • літаків — 434 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 107 357 (+929) од.

  • крилаті ракети — 4 163 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 74 306 (+187) од.

  • спеціальна техніка — 4 042 (+0) од.

Як повідомлялося, командування РФ відсторонило генерала «м’ясника» Сухраба Ахмедова, який влітку 2025 року отримав звання «героя Росії». Сталося це після провалу масованих атак на Добропільському напрямку, які не принесли результатів і призвели до значних втрат.

217
