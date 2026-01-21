- Дата публікації
-
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Втрати РФ у війні за добу зросли ще на майже 1200 загарбників.
Станом на ранок 21 січня ЗСУ знищили 1 229 740 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб
танків – 11 587 (+8) од.
бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.
артилерійських систем – 36 463 (+70) од.
РСЗВ – 1 621 (+3) од.
засоби ППО – 1 279 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.
крилаті ракети – 4 190 (+27) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 75 238 (+171) од.
спеціальна техніка – 4 049 (+1) од.
Як повідомлялося, командування РФ відсторонило генерала «м’ясника» Сухраба Ахмедова, який влітку 2025 року отримав звання «героя Росії». Сталося це після провалу масованих атак на Добропільському напрямку, які не принесли результатів і призвели до значних втрат.