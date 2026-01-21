ТСН у соціальних мережах

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати РФ у війні за добу зросли ще на майже 1200 загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Станом на ранок 21 січня ЗСУ знищили 1 229 740 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб

  • танків – 11 587 (+8) од.

  • бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.

  • артилерійських систем – 36 463 (+70) од.

  • РСЗВ – 1 621 (+3) од.

  • засоби ППО – 1 279 (+0) од.

  • літаків – 434 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019) од.

  • крилаті ракети – 4 190 (+27) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 238 (+171) од.

  • спеціальна техніка – 4 049 (+1) од.

Як повідомлялося, командування РФ відсторонило генерала «м’ясника» Сухраба Ахмедова, який влітку 2025 року отримав звання «героя Росії». Сталося це після провалу масованих атак на Добропільському напрямку, які не принесли результатів і призвели до значних втрат.

